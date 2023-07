Após seis meses no Bayern, Blind abraça desafio em Espanha

Experiente defesa neerlandês assinou por duas temporadas no Girona.

Após ter passado seis meses no Bayern, que o contratou em janeiro, a custo zero, ao Ajax, Daley Blind foi anunciado esta sexta-feira como reforço do Girona, décimo classificado da última edição da LaLiga.

Aos 33 anos, o experiente defesa neerlandês, capaz de atuar a central e a lateral esquerdo, vai experimentar um novo campeonato na carreira, tendo assinado por duas temporadas com o emblema catalão.

Formado no Ajax, onde passou a maioria da carreira, Blind também conta com passagens pelo Groningen (Países Baixos) e Manchester United. Em 2022/23, registou apenas cinco jogos no Bayern, sagrando-se ainda assim campeão alemão, já depois de ter feito 19 partidas pelo conjunto de Amesterdão.