Após quatro jogos sem vencer, Sevilha triunfa sobre o Granada

Pelo Granada alinharam no onze inicial dois portugueses, o guarda-redes Luís Maximiano, que jogou os 90 minutos, e o central Domingos Duarte, que seria substituído pelo espanhol Quini, aos 72'.

O Sevilha venceu esta sexta-feira na receção ao Granada, por 4-2, na abertura da 31.ª jornada da Liga espanhola, e quebrou um ciclo de quatro jogos consecutivos sem vencer, isolando-se provisoriamente no segundo lugar.

O Granada adiantou-se no marcador aos 23 minutos, pelo internacional venezuelano Darwin Machis, mas a equipa andaluz não tardou em restabelecer o empate, aos 32, pelo central brasileiro Diego Carlos.

O resultado só voltou a sofrer alterações na segunda parte, aos 66, quando o extremo argentino Lucas Ocampos, assistido pelo ex-portista Jesus Corona, colocou o Sevilha pela primeira vez na frente do marcador, ao 'assinar' o 2-1.

Quando se pensava que o resultado não sofreria mais alterações, eis que o Granada repôs a igualdade aos 88 minutos, pelo central Victor Díaz, deixando o Sevilha na iminência de somar o seu quinto jogo consecutivo para o campeonato sem vencer.

No entanto, o avançado Rafa Mir, aos 90+3 minutos, e o médio argentino Papu Gomez, que entrara na segunda parte a render o francês Anthony Martial, aos 90+9, quebraram o ciclo negativo do Sevilha com dois golos que fixaram o resultado final em 4-2.

A equipa treinada pelo ex-treinador do FC Porto, Julen Lopetegui, somava três empates, com Alavés (0-0), Rayo Vallecano (1-1) e Real Sociedad (0-0), e uma derrota, com o Barcelona (1-0) nos últimos quatro jogos, permitindo a aproximação dos catalães ao segundo lugar.

Com este triunfo, o Sevilha isolou-se, provisoriamente, no segundo lugar, com 60 pontos (31 jogos), a nove do líder Real Madrid, seguido do Barcelona, em terceiro, com 57 (29), do Atlético Madrid, também com 57 (30) e do Bétis, quinto classificado, com 53 (30), enquanto o Granada luta pela permanência, no 16.º lugar, com 29 (31).