Após polémica, Mané e Sané pediram desculpa aos colegas no treino do Bayern

Após ter sido noticiado na Alemanha que Sadio Mané deu um murro a Leroy Sané logo após a derrota do Bayern frente ao Manchester City (0-3), na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, com o clube a ter decidido multar e suspender o extremo senegalês do próximo jogo da equipa, ambos os jogadores terão pedido desculpa à restante equipa no treino desta quinta-feira, em que participaram normalmente.

Veja momentos do treino do Bayern, com Mané e Sané em destaque: