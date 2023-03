Após pesadelo frente ao Liverpool, Manchester United empata com último

Casemiro foi expulso aos 34 minutos e vai falhar os próximos quatro jogos domésticos dos red devils.

O Manchester United, com Bruno Fernandes a titular (Dalot não saiu do banco), empatou este domingo 0-0 na receção ao lanterna-vermelha Southampton, em jogo da 27.ª jornada da Premier League.

Após a goleada histórica sofrida na ronda anterior diante do Liverpool (0-7), os comandados de Erik ten Hag conseguiram amealhar um ponto frente aos saints, num jogo em que ficaram reduzidos a dez unidades a partir dos 34 minutos, após expulsão de Casemiro.

Inicialmente considerado lance para amarelo, na sequência de uma falta sobre Carlos Alcaraz, a intervenção do VAR ditou que o árbitro mudasse a cor do cartão e expulsasse o médio brasileiro, que enfrenta um castigo de quatro jogos (em vez dos habituais três), por se tratar da segunda expulsão da temporada.

Assim sendo, Casemiro vai desfalcar os red devils no próximo jogo frente ao Fulham, nos quartos de final da Taça de Inglaterra, assim como na visita ao Newcastle e nos jogos em casa frente ao Brentford e Everton, todos para o campeonato.

Com o empate, o United segue na terceira posição da Premier League, com 50 pontos, menos 11 do que o vice-líder Manchester City e a 16 do líder Arsenal (ambos têm um jogo a mais). Já o Southampton mantém-se no fundo da tabela classificativa, com 22 pontos, a dois dos lugares fora da zona de despromoção.