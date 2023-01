Após perder corrida por Mudryk, Arsenal tem novo alvo na mira

De acordo com o portal "CalcioMercato", o avançado da Juventus poderá rumar a Londres neste mercado de inverno, com o Arsenal a pretender um reforço no seu setor ofensivo. Mas tal como aconteceu com Mudryk, o Chelsea também estará atento ao sérvio.

O portal italiano "CalcioMercato" avança esta segunda-feira que o Arsenal, depois de ter perdido a corrida pela contratação de Mykhailo Mudryk - reforçou o Chelsea num negócio que poderá ascender aos 100 milhões de euros -, tem um novo alvo na mira para o ataque: Dusan Vlahovic.

De acordo com a fonte, os gunners continuam a querer reforçar o setor ofensivo para aumentarem as suas hipóteses de levantar a Premier League, onde lideram atualmente com oito pontos de vantagem sobre o Manchester City, segundo classificado.

No entanto e tal como aconteceu com o extremo ucraniano, o Chelsea também estará atento à situação do avançado sérvio, que deverá implicar um investimento perto dos 100 milhões de euros.

Na presente temporada, Vlahovic soma sete golos e uma assistência em 15 partidas disputadas pela Juventus, onde chegou no mercado de inverno do ano passado, proveniente da Fiorentina. Tem contrato com a Vecchia Signora até 2026.