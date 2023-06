Após o adeus de Jesus, Fenerbahçe revela primeiro reforço de verão

O tempo útil de vida do relvado do estádio do Dragão chegou ao fim e já começaram as obras necessárias para a sua substituição. O FC Porto, conforme O JOGO noticiou , recorreu a uma empresa suíça que nos últimos anos colocou os relvados, entre outros, no Santiago Bernabéu, do Real Madrid, no Parque dos Príncipes, do PSG, e no Lusail, o palco da final do Mundial do Catar.