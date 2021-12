Após nova derrota, Atlético de Madrid reforça "orgulho" em Simeone

O Atlético de Madrid perdeu os últimos quatro jogos do campeonato e está em quinto lugar, a 17 pontos do líder Real Madrid.

O Atlético de Madrid assinalou, esta quinta-feira, os dez anos que passaram desde a contratação do treinador Diego Simeone. Os colchoneros referem que estão orgulhosos do que tem sido conquistado com o argentino.

"Há dez anos anunciámos o regresso de Diego Pablo Simeone. Hoje, mais do que nunca, sentimo-nos orgulhosos pelo que estamos a conseguir fazer juntos", lê-se no Twitter.

O Atlético perdeu ontem, por 2-1, em casa do Granada e somou a quarta derrota consecutiva na La Liga. Está em quinto lugar, com 29 pontos, menos 17 que o líder Real Madrid (que tem mais um jogo).