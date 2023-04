Após murro, Mané foi posto de parte e poderá estar de saída do Bayern

Após ter dado, alegadamente, um murro a Leroy Sané após a derrota frente ao Manchester City, a imprensa alemã avança que os dirigentes bávaros estão a considerar vender o extremo senegalês, um ano depois de o terem contratado ao Liverpool.

Depois de ter sido noticiado na Alemanha que Sadio Mané agrediu o colega de equipa Leroy Sané com um murro logo após a derrota do Bayern frente ao Manchester City (0-3), na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, a Sky Sports alemã revela as possíveis consequências do alegado ato.

Desde logo, a agressão não terá caído nada bem junto da restante equipa bávara, que terá ficado chocada, colocando o extremo senegalês, de 31 anos, completamente de parte.

Quanto aos dirigentes do Bayern, o castigo a Mané deverá ser mais pesado do que uma simples multa, com a mesma fonte a referir que está a ser ponderada a venda do jogador, contratado ao Liverpool há um ano, por 32 milhões de euros, quando o mercado de verão abrir.

Recorde-se que a agressão, que terá ocorrido nos balneários da equipa, terá sido motivada pela forma como Sané se dirigiu a Mané durante a partida com os citizens. Na presente temporada, o extremo leva 11 golos e cinco assistências em 32 partidas disputadas pelos bávaros.