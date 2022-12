O Liverpool goleou esta sexta-feira o Milan por 4-1, em jogo particular. Darwin Núnez, que ficou em branco nos três jogos que disputou no Mundial'2022 (contra Coreia do Sul, Portugal e Gana), marcou os últimos dois golos dos reds, aos 82 e 88 minutos.

Veja os dois golos do antigo avançado do Benfica:

El primer gol de Darwin vs Milan. pic.twitter.com/qpeoWxRmPn - Santiago Iruleguy (@iruleguysanti) December 16, 2022

