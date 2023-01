Após luta contra um cancro, Haller regressa aos treinos no Dortmund

Avançado costa-marfinense falou aos meios do clube alemão e até apontou ao primeiro jogo da equipa em 2023, no dia 22 de janeiro.

Após quase seis meses afastado dos relvados devido a uma luta contra um cancro testicular, Sébastien Haller voltou esta segunda-feira aos treinos no Dortmund.

Contratado ao Ajax no verão passado, a troco de 31 milhões de euros, o avançado costa-marfinense, de 28 anos, não chegou a ter oportunidade de se estrear pela equipa aurinegra, após ter-lhe sido diagnosticado um cancro nos testículos em agosto do ano passado.

Haller atravessou sessões de quimioterapia e duas operações e, após ter regressado aos treinos, garantiu aos jornalistas que quer ser opção do técnico Edin Terzic para o primeiro jogo oficial do Dortmund em 2023, que será disputado em casa diante do Augsburgo, no dia 22 de janeiro.

"Foram seis meses difíceis, mas estou feliz por estar aqui com os rapazes e poder jogar com este grande tempo e nestas instalações. Claro que tudo é possível. Não tenho qualquer restrição na minha cabeça. As únicas pessoas que me podem restringir são a equipa médica e o treinador. Vou fazer o meu melhor para poder jogar no dia 22 [de janeiro]", declarou Haller, no centro de treinos do Dortmund.