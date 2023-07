Após lesão grave, David Silva anuncia ponto final na carreira: "É um dia triste"

David Silva, 37 anos, recorreu à rede social Instagram para dar contar da decisão e despedir-se de todos aqueles que fizeram parte da longa carreira

O médio espanhol David Silva, da Real Sociedad, colocou esta quinta-feira um ponto final na carreira de futebolista, aos 37 anos, dias depois de sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, que obrigará a uma intervenção cirúrgica.

O experiente jogador, internacional espanhol em 125 ocasiões, tinha renovado com os bascos em maio e preparava-se para cumprir a quarta temporada seguida na equipa orientada por Imanol Alguacil, à qual chegou em 2020, proveniente do Manchester City, mas a grave lesão sofrida na pré-época poderá ter precipitado o final da carreira.

David Silva recorreu à rede social Instagram para dar contar da decisão e despedir-se de todos aqueles que fizeram parte da longa carreira.

"Hoje é um dia triste para mim. É tempo de dizer adeus àquilo a que dediquei toda a minha vida. Hoje é o dia de me despedir dos meus colegas, que são como uma família para mim. Vou sentir muito a vossa falta. Ches (Valência), armeros (Eibar), celtinas (Celta Vigo), citizens (Manchester City) e txuri-Urdin (Real Sociedad) obrigado, porque me fizeram sentir em casa", pode ler-se no vídeo publicado, no qual exibe os melhores momentos ao serviço dos vários clubes e da seleção, desde as camadas jovens até atingir o nível sénior.

Ao serviço da seleção espanhola, Silva foi campeão do mundo em 2010 e bicampeão da Europa em 2008 e 2012, enquanto ao nível de clubes destacam-se os quatros campeonatos ingleses conquistados com as cores do Manchester City.