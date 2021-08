Após jantar de equipa, De Gea ficou com o carro bloqueado e voltou a casa de táxi

O plantel do Manchester United fez um jantar, mas De Gea não terá gostado da noite de convívio. Viu o carro ser-lhe bloqueado pela polícia e voltou a casa de táxi.

Os jogadores do Manchester United foram jantar a um restaurante da cidade e David de Gea teve uma desagradável surpresa no final da noite. O guarda-redes viu o seu Aston Martin Vantage ser bloqueado pela polícia e teve de voltar a casa de táxi, de acordo com a imprensa inglesa.

No carro do espanhol foi colocado um papel que dizia que se tratava de um veículo " não tributado".

Além de De Gea, também Luke Shaw foi multado, mas escapou apenas com a coima devido ao estacionamento, não tendo o carro bloqueado.