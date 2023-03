Após goleada histórica ao Manchester United, Liverpool perde com o último

Na última jornada, a equipa de Jürgen Klopp tinha realizado uma das melhores exibições da temporada, com impressionantes 7-0 em casa ao Manchester United.

O Liverpool voltou este sábado aos maus momentos na Premier League, ao perder na visita ao Bournemouth, por 1-0, voltando a mostrar que tem duas caras, capaz do melhor e do pior esta época.

Na última jornada, a equipa de Jürgen Klopp tinha realizado uma das melhores exibições da temporada, com impressionantes 7-0 em casa ao Manchester United, a pior derrota dos red devils em 100 anos de participações no campeonato.

Quase eliminado na Liga dos Campeões - após perder em casa com o Real Madrid por 5-2 e com a segunda mão agendada para quarta-feira -, o Liverpool parecia endireitar-se no campeonato, progredindo até aos lugares europeus e sem perder há cinco jornadas.

A realidade hoje foi outra, em tudo um contraste com o que os "reds" tinham feito diante do United e, no Vitality Stadium, em Bournemouth, em jogo em que Diogo Jota entrou ao intervalo e Fábio Carvalho perto do final, as más exibições voltaram.

A equipa viu-se a perder a partir dos 28 minutos, numa transição rápida do Bournemouth, com Outtara a deixar para trás Van Dijk e a servir Billing, que, junto à marca de grande penalidade, bateu Allison.

Já na segunda parte, Diogo Jota cabeceou ao segundo poste, o jogador do Bournemouth elevou o braço e os reds ganharam uma grande penalidade, mas o egípcio Mohammed Salah confirmou a exibição apagada e atirou muito por cima, aos 69.

Neste primeiro jogo da 27.ª jornada da Premier, a derrota deixa o Liverpool em quinto, mas a poder ser ultrapassado por Newcastle, a um ponto, e igualado por Fulham, de Marco Silva, a três, enquanto o Bournemouth foge, à condição, da zona de descida, em que era último, e sobe ao 16.º lugar.