Após frustração no Mundial, Abel Ferreira regressa ao campeonato brasileiro

Depois de ficar em 4º no Mundial de clubes da Fifa, Palmeiras volta as atenções novamente para o campeonato brasileiro.

De volta ao Brasil após frustrar os planos com um modesto quarto lugar no Mundial de clubes, no Catar, o Palmeiras regressou aos treinos na manhã deste sábado. Abel Ferreira comandou um treino tático visando o jogo contra o Fortaleza, às 21h15, no Allianz Parque, pela 36ª jornada do campeonato brasileiro.

O Palmeiras ocupa o 7º posto do Brasileirão, com 53 pontos - e dois jogos a menos que os adversários (perdeu jogos enquanto esteve no Catar). Os jogadores que iniciaram o confronto com o Al Ahly fizeram trabalhos de recuperação: Mayke, Luan, Gustavo Gómez, Matías Viña, Felipe Melo, Patrick de Paula, Raphael Veiga, Rony, Willian e Luiz Adriano.

O possível onze inicial para domingo é: Weverton; Marcos Rocha, Kuscevic, Emerson Santos e Lucas Esteves; Gabriel Menino e Danilo; Breno Lopes, Lucas Lima e Gustavo Scarpa; Gabriel Silva (Renan).