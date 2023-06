Após falhar qualificação para a Champions, Ajax procura novo treinador

O clube de Amesterdão, que terminou o campeonato no terceiro lugar, anunciou que já iniciou a procura por um substituto para John Heitinga, que comandou a equipa de forma interina após a saída de Alfred Schreuder, em janeiro.

O Ajax, que terminou a época sem títulos e no terceiro lugar do campeonato neerlandês, falhando a qualificação para a próxima edição da Liga dos Campeões, anunciou esta quinta-feira que já iniciou a procura por um substituto para John Heitinga, que comandou a equipa de forma interina desde janeiro.

Após a saída de Alfred Schreuder do comando técnico da formação, que ocupava o quinto lugar da Eredivisie nessa altura, Heitinga conseguiu levar o Ajax ao terceiro posto, que permite uma vaga na terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga Europa.

Sven Mislintat, diretor para o futebol do clube, agradeceu o trabalho realizado pelo técnico, que deverá permanecer no Ajax com outras funções, salientando ainda assim a necessidade de experiência para voltar a colocar o emblema na luta pelos títulos domésticos.

"A título pessoal, foi uma decisão dura e não foi fácil dizer-lhe. John ajudou o clube numa fase difícil e fê-lo com total dedicação. Estamos muito gratos por isso, ele aprendeu muito nos últimos meses e nós gostaríamos de desempenhar um papel no seu desenvolvimento e de mantê-lo ligado ao clube. Mas concluímos que o Ajax precisa de um treinador principal mais experiente. Nesta fase em que nos encontramos e de forma a melhorar as exibições do Ajax, isso ganha uma grande importância", declarou, aos meios do clube.