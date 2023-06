Após falhar exames médicos, Ziyech recusa oferta menor do Al Nassr

Depois de ter realizado exames médicos em Madrid que confirmaram problemas num joelho e na anca, o criativo marroquino recebeu uma proposta 40 por cento mais baixa do que a inicialmente apresentada pelo clube saudita, mas recusou.

O negócio de Hakim Ziyech para o Al Nassr vai de mal a pior. Depois de ter falhado os exames médicos, numa altura em que tinha um contrato milionário alinhavado até 2026 com o clube saudita, o extremo do Chelsea recebeu uma proposta com valores 40 por cento mais baixos do que os iniciais, mas recusou.

A notícia chega de James Benge, jornalista da CBS Sports, que explica que a nova oferta do clube de Cristiano Ronaldo chegou após testes médicos complementares, em Madrid, terem confirmado a existência de problemas num joelho e na anca do internacional marroquino, de 30 anos.

Assim sendo, de momento a transferência continua em suspenso e parece cada vez mais improvável, com Ziyech ainda mais longe de uma mudança para o Al Nassr, que também já tinha chegado a acordo com o Chelsea, por 20 milhões de euros.