Após erro que tirou a liderança ao Dortmund, Klopp tem uma solução

Atual treinador do Liverpool viu erro clamoroso com atenção. Foi o último campeão no Dortmund, em 2011/12. Defende o uso do "challenge" do treinador

Jurgen Klopp está agora ao leme do Liverpool, mas continua atento ao Dortmund, que levou ao título da Bundesliga pela última vez, em 2011/12.

E depois do erro clamoroso do árbitro na partida da última jornada, no Bochum-Dortmund (1-1), que impediu a sua ex-equipa de se manter na liderança do campeonato da Alemanha, Klopp deu uma solução em declarações a meios alemães: instituir o "challenge" do treinador, como noutras modalidades.

"Há muitos bons exemplos de como o 'challenge' do treinador para as decisões arbitrais pode funcionar, como no hóquei na relva, onde já deu provas da sua utilidade", afirmou Jurgen Klopp.

Refira-se que o mencionado erro foi um penálti por assinalar a favor do Dortmund, erro assumido pelo árbitro do jogo, Sacha Stegemann.