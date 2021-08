Após eliminação da Champions, PSV anuncia uma renovação

Extremo foi titular nos dois jogos com o Benfica.

No dia seguinte ao empate com o Benfica, 0-0, no jogo da segunda mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, que ditou o apuramento da equipa portuguesa, o PSV anunciou esta quarta-feira a renovação de Noni Madueke, até 2025.

O extremo de 19 anos, que soma seis golos em nove jogos esta temporada, tem-se afirmado como uma das principais figuras do PSV, tendo sido titular nos dois jogos do emblema dos Países Baixos contra o Benfica.