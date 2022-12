Após discussão com Monchi, Isco poderá estar a caminho da Premier League

De acordo com o jornal Marca, o médio poderá estar a caminho do Wolverhampton, que é treinado por Julen Lopetegui, o treinador que o levou para Sevilha.

Após ter discutido com o diretor desportivo Monchi, Isco tem a porta de saída do Sevilha aberta, que o contratou no verão passado a custo zero, proveniente do Real Madrid.

A discussão terá sido relacionada com a saída de Julen Lopetegui, o treinador que o levou para o clube andaluz e que foi substituído por Jorge Sampaoli, que não tem tido vida fácil - Sevilha continua na zona de despromoção da LaLiga (18.º), com apenas 11 pontos.

Ora, de acordo com a mesma fonte, o médio poderá estar em vias de rumar à Premier League no mercado de inverno, mais especificamente ao Wolverhampton, agora treinado por Lopetegui e que ocupa o último lugar da tabela classificativa, a três pontos do primeiro lugar que assegura a permanência.

Na presente época, Isco, de 30 anos, soma um golo e três assistências em 19 partidas disputadas pelo Sevilha.