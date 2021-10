Após desastre europeu, Roma empata com o líder Nápoles

Fotografia: AS Roma

Formação comandada por José Mourinho empatou com os pupilos de Spalletti.

Em jogo da nona jornada da Serie A, a Roma recebeu e empatou este domingo com o Nápoles, líder isolado da Liga italiana à entrada desta ronda, mas que agora partilha a liderança com o Milan, que no sábado triunfou sobre o Bolonha (4-2).

O jogo ficou marcado pela expulsão dos dois treinadores. O português viu o segundo cartão amarelo aos 81 minutos da segunda parte, enquanto Spalletti, treinador do Nápoles, viu um cartão vermelho direto já depois do apito final do árbitro.

De recordar que este empate surge depois do desastre europeu da Roma, que na quinta-feira foi goleado em jogo referente à Conference League, por 6-1, com o Bodo/Glimt, da Noruega.