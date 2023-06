Após derrota na final da Taça, Glasner deixa comando do Eintracht Frankfurt

Técnico austríaco ainda tinha mais um ano de contrato com as águias negras, mas ambas as partes chegaram a acordo para a rescisão do vínculo.

O Eintracht Frankfurt, finalista vencido da Taça da Alemanha, que perdeu ontem para o Leipzig (0-2), anunciou este domingo que chegou a acordo mútuo com Oliver Glasner para a saída do técnico austríaco.

Glasner ainda tinha mais um ano de contrato com o clube onde milita o português Aurélio Buta, mas deixa desta forma as águias negras após dois anos. Recorde-se que o treinador levou os alemães à conquista da Liga Europa na época passada, tendo chegado aos oitavos de final da Liga dos Campeões em 2022/23.

De resto, o Eintracht Frankfurt fechou a Bundesliga no sétimo lugar, com os mesmos 50 pontos do Bayer Leverkusen (sexto), tendo falhado a qualificação para as competições europeias.

Na carreira, Glasner conta com passagens pelos austríacos do Liefering, Ried e LASK Linz, para além de uma passagem pelos alemães do Wolfsburgo que antecedeu a chegada a Frankfurt, em 2021.