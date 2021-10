Após derrota com Palmeiras, adeptos do Grémio destroem cabine do VAR. Veja o vídeo

Adeptos do Grémio invadiram relvado após derrota com o Palmeiras no campeonato brasileiro.

Penúltimo classificado do campeonato brasileiro com 26 pontos, imerso na zona de despromoção, o Grémio foi derrotado em casa pelo Palmeiras este domingo (1-3). No final do jogo, revoltados, os adeptos da equipa gaúcha invadiram o relvado.

Os gremistas atacaram a cabine do VAR, partiram equipamentos e arremessaram objetos em direção à imprensa. Autor de dois dos golos da vitória do Verdão, o médio Raphael Veiga deixou o relvado a correr, quando dava entrevistas, com medo de ser agredido.

Assista aos vídeos abaixo.