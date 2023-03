Após derrota com Barcelona, Real Madrid volta a tropeçar na LaLiga

Campeão espanhol empatou sem golos na casa do Bétis.

Após a derrota com o Barcelona (0-1) na primeira mão das meias-finais da Taça do Rei, que se seguiu a um empate com o Atlético de Madrid (1-1), o Real Madrid voltou a tropeçar na LaLiga, desta vez na visita ao Bétis (0-0), em jogo da 24.ª jornada.

Num jogo em que William Carvalho foi titular na formação da casa, Karim Benzema viu um golo ser-lhe anulado pelo VAR aos 12 minutos, devido a mão na bola.

A formação madrilena fica desta forma a nove pontos do líder Barcelona (62), com o Bétis na quinta posição do campeonato espanhol, com 41 pontos e a cinco dos lugares de Champions.