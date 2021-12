Após covid-19, jogador do Bayern tem problema pulmonar e não joga até final do ano

Kimmich recupera da covid-19 mas tem "uma pequena infiltração num pulmão".

O Bayern disputará os jogos restantes sem Joshua Kimmich até ao final do ano. A informação veio do próprio clube alemão, que esta quinta-feira informou que o jogador de 26 anos está a recuperar bem da covid-19, mas sofre de um problema pulmonar provocado pela doença. Recorde-se que o médio optou por não se vacinar contra o coronavírus.

"Estou satisfeito porque a minha quarentena relacionada com a covid-19 terminou. Estou bem, mas devido a uma pequena infiltração num pulmão atualmente não consigo treinar a 100 por cento. Portanto, vou fazer um treino específico e mal posso esperar para estar de volta a 100 por cento em janeiro", afirmou Kimmich, em comunicado emitido pelo clube.

O médio estará ausente no sábado, no jogo em casa com o Mainz; fora, no dia 14 de dezembro, com o Estugarda e, depois, na Allianz Arena, no dia 17 de dezembro, com o Wolfsburgo.