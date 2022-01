Após Coutinho e Digne, Villa pode gastar muitos milhões em mais um reforço para Gerrard

Médio estará na lista de vários "grandes" ingleses como Liverpool, Manchester United e Arsenal.

O mercado de transferências em Inglaterra continua agitado e os rumores não param de surgir. Desta feita, após as oficializações de Philippe Coutinho e Lucas Digne, é associado mais um nome ao Aston Villa de Steven Gerrard.

Trata-se de Yves Bissouma, médio do Brighton. De acordo com a Sky Sports, a formação comandada por Gerrard poderá mesmo levar a melhor sobre clubes como Liverpool, Manchester United e Arsenal na luta pelo jogador de 25 anos, que neste momento se encontra a disputar a CAN'2021 pela seleção do Mali.

Ainda segundo as mesmas informações, o Aston Villa estará disposto a abrir os cordões à bolsa, podendo oferecer um valor entre os 50 e 60 milhões de euros pelo jogador.

A "Sky Sports" afirma que o interesse do Villa no internacional maliano aumentou na atual janela do mercado de transferências, uma vez que entrou nos últimos 18 meses de contrato com o Brighton [expira em junho de 2023].

O jogador, no entanto, só irá tomar uma decisão quando regressar da CAN'2021.