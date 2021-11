"Mundial? Tenho medo. Li que há pena de morte para os gays no Catar"

Joshua Cavallo, jogador do Adelaide United, admite não saber que decisão tomar no caso de ser convocado para a competição.

Joshua Cavallo, jogador do Adelaide United e internacional pelas seleções jovens da Austrália, foi o primeiro jogador profissional a assumir publicamente a sua homossexualidade, tendo recebido uma onda de elogios pela atitude e coragem.

Agora, no podcast "Guardian"s Today in Focus", o jogador de 21 anos admite recear ir ao Catar, onde se realizará o Mundial'2022. Cavallo garante mesmo não saber que decisão tomar no caso de ser convocado para a competição.

"Li algo no sentido de que dão pena de morte aos gays no Catar, por isso é algo de que tenho muito medo e realmente não gostaria de ir ao Catar para isso", começou por dizer o jovem jogador.

"Isso entristece-me. No fim de contas, o Campeonato do Mundo está no Catar e uma das maiores realizações como jogador de futebol profissional é jogar pelo próprio país. Saber que isto [o Mundial] é num país que não apoia os gays e nos coloca em risco de vida, assusta-me e faz-me reavaliar - será a minha vida mais importante do que fazer algo realmente bom na minha carreira?", concluiu.