Após afastamento de Lineker, BBC lida com boicotes e não terá entrevistas rápidas

Gary Lineker, no "Match of the Day"

A estação televisiva britânica recebeu uma onda de protestos após ter afastado o antigo internacional inglês e atual apresentador do famoso programa "Match of the Day", devido a comentários polémicos sobre a nova política de imigração no Reino Unido.

Gary Lineker, antigo internacional inglês que criticou nas redes sociais a nova política de imigração no Reino Unido - que tenta travar a entrada de imigrantes ilegais através do Canal da Mancha -, comparando-a com a de Hitler - foi afastado temporariamente pela BBC, onde é apresentador do "Match of the Day", programa de sucesso sobre a atualidade futebolística em Inglaterra.

O seu afastamento pela estação televisiva britânica foi recebido com uma onda de protestos, liderada pelos próprios colegas no programa, que recusaram participar na edição deste fim de semana.

Em solidariedade com Lineker, vários jogadores também demonstraram a intenção de não prestar as habituais declarações pós-jogo ao "Match of the Day", levando a que a Premier League anunciasse que, este sábado, não haverá entrevistas rápidas aos jogadores eleitos os melhores em campo para o programa.

Recorde as palavras de Gary Lineker, a 7 de março: "Meu Deus, isto é para lá de horrível. Não existe um grande fluxo de refugiados. Acolhemos muito menos refugiados do que a maioria dos países da Europa. Isto é uma política de enorme crueldade direcionada às pessoas mais vulneráveis, de uma maneira que não se distancia muito daquelas usadas pelos alemães nos anos 30. Sou eu que estou mal?"