Após a despromoção, capitão do Schalke 04 abdica da braçadeira

Danny Latza, médio de 33 anos, seguiu o exemplo de Marco Reus no Dortmund e colocou a braçadeira de capitão à disposição, após não ter conseguido evitar a despromoção do Schalke em 2022/23.

Depois de uma época em que não conseguiu evitar a despromoção do Schalke 04 à segunda divisão alemã, Danny Latza anunciou este domingo que abdicou da braçadeira de capitão da equipa.

"Esta decisão não foi fácil para mim. Toda a gente sabe o que este clube significa para mim e a honra que poder ter envergado a braçadeira. Foi um privilégio para mim ter sido capitão de um dos maiores clubes da Europa. Senti que este impulso faria bem à equipa", referiu o médio alemão, de 33 anos, em declarações aos meios do clube.

Thomas Reis, treinador do Schalke, reagiu à decisão com elogios para o veterano, que nasceu e foi formado em Gelsenkirchen, tendo regressado ao clube em 2021, dizendo tratar-se de um reflexo da sua personalidade.

"Danny tem uma boa capacidade para ler a situação [do clube]. Com este passo, ele quer prevenir que o tema da capitania distraia demasiado o público dos nossos objetivos. De forma a impedir isso, ele colocou o seu ego de lado e colocou o bem-estar da equipa à frente. É isso que um capitão real faz. Ele vai continuar a ter um contacto importante com os jogadores e comigo dentro e fora de campo, não há dúvidas quanto a isso", assegurou.

A decisão de Latza segue o exemplo recente de Marco Reus, que também abdicou da braçadeira de capitão no Dortmund, principal rival do Schalke, após uma época em que a equipa falhou a conquista da Bundesliga na última jornada.