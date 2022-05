Após a descida de divisão, Derby County já arranjou um novo proprietário

Chris Kirchner, dono de uma empresa de software de computadores, vai ser o novo dono do clube

O Derby County enfrentou uma temporada tenebrosa, mas que irá terminar com uma luz ao fundo do túnel.

Esta terça-feira, Chris Kirchner, dono da Slynck.io, uma empresa de softwares de computadores, confirmou que será o novo dono do clube treinado por Wayne Rooney, que não escapou à despromoção para a League One, terceiro escalão inglês.

O acordo entre ambas as partes deverá ficar concluído até ao final do mês, nesta que é uma excelente notícia para o emblema, que enfrentou uma dedução de 21 pontos no Championship e que, apesar do esforço do antigo avançado do Manchester United, não conseguiu impedir a descida de divisão.