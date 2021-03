Antigo futebolista recorda assalto à sua residência, em 2008.

O assalto violento à casa de Di María, ex-jogador do Benfica que se encontra ao serviço do PSG, que deixou o jogo com o Nantes no domingo, durante a segunda parte, ao saber do acontecimento, juntou-se a uma longa lista de assaltos a futebolistas.

À imagem do que sucedeu ao craque do atual campeão francês, o antigo médio Florent Balmont viu a sua residência ser assaltada, em 2008, quando estava em Lille. Mas, no seu caso, o próprio também estava em casa.

"Nessa noite estava a dormir em casa, tinha jogo no dia a seguir. Eram cinco da manhã. Três pessoas abriram a porta e disseram-me que tinham vindo buscar as chaves do meu carro, que estava na parte da frente [da casa]", começou por contar ao Le Parisien.

"Atiraram a minha mulher ao chão, apontaram-me uma pistola à cabeça durante dez minutos. A minha filha tinha quatro anos. Não saiu no quarto de cima, mas viu tudo", continuou, explicando depois como se viveram os dias e meses seguintes.

"O clube pôs seguranças desde as oito da noite às seis da manhã. Durante esse período, passámos todas as nossas noites no mesmo quarto. A minha esposa, a minha filha de quatro anos e a mais pequena, que nesse momento tinha 11 meses. Eu e a minha mulher conseguimos ultrapassar sozinhos, mas assombrou a minha filha durante vários anos", concluiu.