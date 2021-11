Apontam um nome ao lugar de Solskjaer... e não chegaria sozinho a Old Trafford

Ralf Rangnick é associado ao comando técnico do Manchester United e, com ele, poderia levar quatro jogadores.

Ole Gunnar Solskjaer não está a passar um momento fácil no comando técnico do Manchester United. Os mais recentes desempenhos e resultados dos "red devils" têm feito levantar muitas críticas ao treinador norueguês e, esta segunda-feira, em Inglaterra, é apontado um nome à sua sucessão.

Segundo o Manchester Evening News, o eleito pelo Manchester United para o comando técnico, no caso de saída de Solskjaer, será Ralf Rangnick, antigo diretor desportivo de Salzburgo e Leipzig.

De acordo com as mesmas informações, o alemão de 63 anos não chegaria sozinho a Old Trafford, podendo levar com ele quatro jogadores de peso: Erling Haaland (Borussia Dortmund), Dani Olmo e Nordi Mukiele,(Leipzig) e Denis Zakaria (Borussia Monchengladbach).

Três deles são velhos conhecidos de Rangnick, com passado e/ou presente numa das equipas da Red Bull, sendo que apenas o suíço Denis Zakaria não o é.