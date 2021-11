Apontam três possíveis contratações para Rangnick no Manchester United

Christian Nkunku (à direita), jogador do Leipzig

Treinador alemão poderá fazer chegar com ele ao United várias contratações.

Ralf Rangnick foi oficializado na segunda-feira como treinador interino do Manchester United. Se já dias antes o "talkSPORT" havia avançado que o treinador alemão podia chegar com uma contratação "debaixo do braço", desta feita aponta mais dois possíveis reforços.

Pois bem, o primeiro nome a ser associado aos "red devils" foi Amadou Haidara, jogador do Leipzig que havia reconhecido numa entrevista que o seu sonho era jogar no United.

Agora, o "talskSPORT" acrescenta os nomes de Lukas Klostermann e Christian Nkunku à lista de possíveis contratações. Ambos os jogadores representam também o Leipzig, clube onde Rangnick foi treinador e diretor desportivo.