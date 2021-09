Apontam lista de reforços ao Real Madrid e até um craque mundial como "plano b"

Lewandowski, avançado do Bayern de Munique, ganha força em Madrid caso o Real falhe com Haaland.

A janela de transferências fechou há poucos dias, mas o mercado do futebol permanece agitado. De acordo com o jornal espanhol "AS", o Real Madrid já tem uma lista de reforços de peso para a próxima janela. E não é só isso: até um "plano b" já está devidamente traçado.

O jornal aponta como reforços iminentes Haaland, Mbappé e Pogba. Estes dois últimos em fim de contrato com o PSG e o Manchester United, respetivamente. O mais difícil, para já, seria tirar o avançado Haaland do Borussia.

O internacional norueguês de 21 anos tem contrato até 2023 com a entidade bávara e deve pedir formalmente a saída. Caso, o Real Madrid não consiga avançar, o "AS" já aponta uma segunda via: o craque polaco Lewandowski, do Bayern de Munique. Até lá, entretanto, muita coisa pode mudar.