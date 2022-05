Apontam Díaz como o melhor reforço da Premier League: "É como se tivesse um botão..."

Luis Díaz pegou de estaca no Liverpool

Rio Ferdinand encantado com o impacto do colombiano no Liverpool.

Rio Ferdinand, antigo internacional inglês que se notabilizou ao serviço do Manchester United, considera que Luis Díaz foi o melhor reforço na Premier League esta temporada, deixando elogios ao extremo contratado pelo Liverpool ao FC Porto no mercado de inverno.

"Luis Díaz, pelo impacto que teve no Liverpool e especialmente em frente à área. Antes de ele chegar, dizíamos que se o Liverpool perdesse um ou dois jogadores na frente, iria começar a perder qualidade, ia cair drasticamente. Agora, ele compete pela titularidade", afirmou Ferdinand ao podcast "FIVE".

"O Firmino já tinha dificuldades em estar no melhor onze, mas agora até o Jota tem, porque o Díaz está na frente quando se trata de colocar a melhor equipa na final da Liga dos Campeões. Isto é o impacto dele. Foi uma lufada de ar fresco. Com bola é brilhante, mas a reação à perda é surreal. É como se houvesse um botão e ele vai logo atrás para a recuperar. Por estas razões, considero que ele é o melhor reforço desta temporada", completou.

Luis Díaz, 25 anos, fez quatro golos e três assistências nos primeiros 20 jogos pelo Liverpool.