Apontam a divisão no balneário do United: os que falam português e os restantes

"Mirror" fala em mal-estar no balneário dos "red devils".

O alegado mal-estar no balneário do Manchester United já não é novidade, mas desta feita o "Mirror" aponta um novo e curioso dado a tal rumor. De acordo com o jornal britânico, o balneário estará dividido em dois: Cristiano Ronaldo e os jogadores que falam a língua portuguesa e os atletas que não falam.

Segundo o jornalista inglês Alex Crook, nomes como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Fred e Alex Telles estão em desacordo com aqueles que não comunicam no mesmo idioma. A situação terá piorado após a derrota caseira com o Wolverhampton de Bruno Lage [0-1, a 3 de janeiro], e o agente de Ronaldo, Jorge Mendes, estará a viajar para resolver um alegado arrependimento do internacional português.

"Acho que existem alguns problemas. Claramente, há problemas no balneário e vimos que o agente de Cristiano Ronaldo está a viajar porque o seu cliente não está absolutamente convencido de que fez a jogada certa (ao transferir-se para o Manchester United), no sentido de adicionar troféus ao seu brilhante currículo", afirmou Crook.

O Manchester United ocupa a sétima posição da Premier League, com 31 pontos, menos 22 do que o líder Manchester City e mais três do que o oitavo classificado, o Wolverhampton (28).