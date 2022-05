Apontado no passado a Benfica e FC Porto, Riqui Puig está de saída do Barcelona

Médio termina contrato em 2023 e clube catalão estuda várias possibilidades, entre uma certeza: não entra nas contas de Xavi

Chegou a ser uma promessa da formação, foi associado a Benfica e FC Porto, mas, agora, está de saída do Barcelona. Riqui Puig não entra nas contas de Xavi e direção dos catalães já estuda diferentes cenários para terminar a ligação com o médio.

De acordo com o jornal Sport, a intenção do Barcelona é uma transferência definitiva, já, ainda que as propostas não agradem. É possível ainda que o jogador renove por mais uma época apenas para ser emprestado e vendido no verão de 2023 ou que rescinda e saia a custo zero neste próximo defeso de 2022.

Em 2020, quando o jogador ainda era algo utilizado na equipa principal, Puig foi associado a Benfica e FC Porto. Com Xavi, foram muitos mais os jogos como suplente não utilizado do que as partidas em que participou.