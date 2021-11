Apontado ao Newcastle, Eddie Howe assiste ao jogo frente ao Brighton

Apontado como possível sucessor de Steve Bruce no comando técnico do Newcastle, Eddie Howe está a assistir ao jogo dos magpies, ao lado da CEO Amanda Staveley.

O treinador Eddie Howe está a assistir ao Brighton-Newcastle nas bancadas do estádio Falmer. O ex-Bournemouth tem sido apontado como o próximo treinador dos magpies, sucedendo no cargo a Steve Bruce, e encontra-se ao lado de Amanda Staveley, CEO e figura de destaque no clube, a ver a partida.

Até ao momento, o Newcastle não anunciou quem será o próximo treinador, mas Eddie Howe pode mesmo estar perto de assinar contrato.

Graeme Jones é o técnico interino do último classificado da Premier League e quem tem orientado a equipa desde a saída de Steve Bruce.