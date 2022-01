Apontado à saída e ao Benfica, Umtiti renova com o Barcelona até 2026

Prolongação do vínculo do francês permite aos blaugrana inscrever Ferrán Torres

Está resolvida mais uma novela no Barcelona. Depois de muitas notícias que apontavam à saída, com o Benfica até a aparecer como possível destinatário, Samuel Umtiti renovou contrato com o Barcelona até 2026.

O central, anunciou o clube blaugrana, terá uma redução salarial significativa, o que, em conjunto com a saída de Coutinho para o Villa, permite ao Barcelona inscrever na Liga Espanhola o reforço Ferrán Torres, que veio do Manchester City.

Samuel Umtiti era encarado como dispensável antes da renovação desta segunda-feira. O internacional francês realizou meia centena de jogos nas últimas cinco épocas e os problemas físicos têm sido muitos.