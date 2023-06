Apontado a França, Kondogbia diz adeus ao Atlético de Madrid

Médio defensivo ainda tinha mais um ano de contrato com os colchoneros, mas oficializou a despedida ao clube, numa altura em que tem sido associado ao Marselha, de Vitinha.

Geoffrey Kondogbia recorreu esta sexta-feira às redes sociais para se despedir do Atlético de Madrid, apesar de ter mais um ano de contrato no clube, numa altura em que tem sido apontado ao Marselha, onde deverá reencontrar Marcelino Toral, que o treinou durante três temporadas no Valência.

"Obrigado a Deus por ter-me feito vestir esta camisola e poder descobrir por dentro o que é o Atlético de Madrid. Durante três anos, pude aprender os seus valores únicos e entender porque é uma família tão especial. Obrigado a todos os meus companheiros, da equipa técnica aos diretores e, claro, aos adeptos colchoneros por estes três temporadas que agora fazem parte da minha história. Desejo-vos o melhor no futuro", escreveu, numa publicação no Instagram.

O médio defensivo, de 30 anos, internacional pela República Centro-Africana, termina desta forma uma passagem de três épocas na capital espanhola, onde chegou em 2020, proveniente do Valência.

Na carreira, Kondogbia conta ainda com passagens pelo Inter, Mónaco, Sevilha e Lens, tendo registado duas assistências em 27 jogos pelo Atlético de Madrid em 2022/23.