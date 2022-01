Apontado a clubes brasileiros, avançado renova na MLS

Com 32 anos, Alexandre Pato mantém-se no principal escalão do futebol norte-americano.

Alexandre Pato, avançado de 32 anos, renovou por um ano com o Orlando City, da MLS. Apesar de ser apontado a vários clubes brasileiros, entre eles o Santos, o antigo jogador de clubes como Milan, Corinthians, São Paulo e Villarreal vai mesmo continuar nos Estados Unidos.

"Estou muito feliz com esta renovação. Em Orlando todos me queriam, fizeram um esforço para que eu voltasse. Então, fico muito honrado com o carinho de todos no clube, do treinador, presidente, jogadores e todo o staff. Isso foi fundamental para que eu ficasse aqui", afirmou o brasileiro.

De salientar que Pato chegou ao Orlando City em fevereiro de 2021, tendo assinado por uma temporada. Disputou apenas cinco jogos no principal escalão do futebol norte-americano, tendo enfrentado ainda uma cirurgia ao joelho em junho. Na tentativa de regresso aos relvados, viu-se a contas com várias lesões musculares. A última vez que jogou foi a 23 de novembro.