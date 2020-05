Apesar do aviso e da proibição, Flamengo volta a treinar

polémica está instalada entre a autarquia do Rio de Janeiro e o clube cuja equipa é treinada por Jorge Jesus

Um dia depois de Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, ter afirmado que não estavam autorizados treinos de equipas de futebol na cidade brasileira - confrontado com o regresso do Fla aos trabalhos -, o Flamengo voltou a treinar nos relvados do Ninho do Urubu, o centro de treinos do clube carioca. Segundo a imprensa brasileira refere que o plantel de Jorge Jesus utilizou dois campos.

Posto isto, a polémica está instalada entre a autarquia do Rio de Janeiro e o clube. É que segundo o autarca, foi apenas autorizado o regresso dos futebolistas a recuperar de lesões e não a realização de treinos.

"Foram aprovados os procedimentos do caderno de encargos para evitar contágio quando os clubes voltarem aos treinos e aos jogos. Foi autorizada também a volta dos atletas lesionados e necessitar de tratamento. Isso foi comunicado ao presidente do Flamengo e do Vasco. Não foi aprovado regresso aos treinos", explicou na noite de terça-feira.

Ao Globoesporte, uma fonte do Flamengo garantiu, ainda na terça-feira, que o regresso aos treinos consistiria apenas em avaliações. A verdade é que as imagens da Globo mostram os jogadores no relvado.