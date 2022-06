"Apesar de tudo o que conseguiu, Messi já sofreu muito na seleção…"

No programa "Todo Pasa" da rádio argentina Urbana Play, Leandro Paredes, médio do PSG, falou sobre a conquista da Copa América, sublinhou a importância de Lionel Messi na seleção albiceleste e mencionou os candidatos a vencer o Mundial do Catar.

Leandro Paredes, jogador argentino do Paris Saint-Germain e escolha habitual do técnico Lionel Scaloni na seleção das pampas, revelou no programa "Todo Pasa" da rádio argentina Urbana Play aqueles que, no seu entender, são os candidatos a vencer o Mundial do Catar. "Há seleções muito boas. A França, sem dúvida, é candidata. O Brasil é sempre o Brasil. A Inglaterra tem bons jogadores. Quanto à Argentina, não sei se é favorita, mas vamos competir e lutar contra qualquer um", expressou.

O médio de 27 anos salientou ainda a importância do compatriota Lionel Messi na seleção, afirmando que "para nós, é muito importante que ele esteja bem, feliz, que possa desfrutar do que estamos a viver. Apesar de tudo o que conseguiu, o Messi já sofreu muito na seleção, passou um mau bocado. Cada vez que nos reunimos na seleção, vemos como ele gosta do ambiente, como o vive. Ele sabe que este pode ser o seu último Campeonato do Mundo e desfruta ainda mais destes momentos".

Para terminar, Paredes abordou a conquista da Copa América do ano passado, em solo brasileiro. "Fomos para a Copa América com o mesmo entusiasmo de sempre. Depois do jogo contra a Colômbia, percebemos que algo de bom e histórico poderia acontecer. Nessa altura, estávamos muito mais confiantes do que quando a prova começou", desvendou.