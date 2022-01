"Apenas faltava Allegri assinar o contrato, mas depois optou pela Juventus"

Agente do treinador recorde o interesse do Real Madrid no técnico italiano.

Massimiliano Allegri regressou esta temporada ao banco da Juventus, mas podia muito bem estar a orientar o Real Madrid. O negócio, aliás, esteve praticamente feito em maio passado, mas o italiano optou por regressar a uma casa onde já tinha sido feliz.

"Allegri esteve a um passado de ser o novo treinador do Real Madrid em maio. Estava tudo feito. O acordo estava feito. Apenas faltava assinar o contrato, mas depois optou por assinar com a Juventus", lembrou Giovanni Branchini, agente to treinador, à "Sky Sport Italia".

O experiente técnico de 54 anos, seis vezes campeão italiano, já tinha abordado o assunto, mas não com tantos pormenores. "Tenho de agradecer ao Real Madrid e ao presidente pela oportunidade que me deram. Refleti e escolhi a Juventus", disse em julho.