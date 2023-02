"Apareci numa festa e disse a Ray Parlour: 'Tenho de ir para casa ou vou morrer!'"

Antigo médio defensivo do Arsenal recordou as loucas festas em que participou entre 1997 e 2002.

Gilles Grimandi, antigo médio defensivo francês, representou o Arsenal entre 1997 e 2022, acumulando mais de 100 jogos pelo clube e ganhando duas Premier Leagues, duas Taças de Inglaterra e duas Taças da Liga.

Esta quarta-feira, o antigo jogador, de 52 anos, recordou as loucas festas organizadas pelos antigos internacionais ingleses Tony Adams e Ray Parlour que aconteceram nesse período, nomeadamente a primeira em que participou.

"Eu estava a começar a falar inglês, mas gostava de boa companhia, por isso quis ir. Apareci um dia e conheci muitas pessoas habituadas a beber. Pouco tempo depois disse ao Ray [Parlour]: 'Tenho de ir para casa ou vou morrer!' Ray só se ria", recordou, em declarações ao tabloide The Sun.

"Fiquei muito surpreendido. Noutro dia, um jogador francês fumou e os jogadores ingles ficaram chocados. No entanto, no dia anterior tinham estado completamente bêbados e isso não era chocante. Tínhamos abordagens muito diferentes quanto a beber e fumar", revelou Grimandi.

Na conversa com o jornal, o antigo médio foi questionado sobre se acredita na conquista desta edição da Premier League por parte dos gunners, que lideram atualmente o campeonato com cinco pontos de vantagem (e menos um jogo) do que o Manchester City, segundo classificado.

"Vencer o título é uma questão de confiança. Tu podes alinhar os mesmos jogadores noutra época e acabar no meio da tabela. O mais importante é que o treinador convença os jogadores de que conseguem fazê-lo, o que não é fácil", vincou.

"Mikel Arteta está convencido de que consegue fazê-lo e eu também estou mais convencido do que nunca. Estou otimista porque adoraria que o Arsenal vencesse o título. Eles neste momento têm a confiança necessária para vencerem qualquer adversário", rematou Grimandi.