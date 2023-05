Aos 70 anos, antigo treinador do Benfica vai atravessar o Canal da Mancha a nado

Graeme Souness vai nadar mais de 30 quilómetros

O antigo treinador do Benfica entre 1997 e 1999, Graeme Souness, vai atravessar o Canal da Mancha a nadar, aos 70 anos, por motivos solidários, informa a BBC. Souness vai fazer o percurso que liga Inglaterra a França e que conta em quase 34 quilómetros num espaço de 16 horas.

Graeme Souness pretende angariar 1,1 milhões de libras (aproximadamente 1,3 milhões de euros) de forma a ajudar no combate à Epidermólise Bolhosa Distrófica Recessiva - condição genética que faz com que a pele rasgue ou fique com bolhas ao mínimo toque.

O valor angariado será entregue à DEBRA, uma instituição de caridade que apoia no Reino Unido cerca de cinco mil pessoas que sofrem desta doença incurável.