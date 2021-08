Aos 50 anos, antigo defesa do Benfica anuncia início de carreira em MMA

Calros Gamarra, ídolo na seleção do Paraguai, anuncia que vai enveredar por uma carreira nas artes marciais mistas.

Antigo defesa do Benfica (1998), Carlos Gamarra relevou que irá começar uma nova carreira.

Aos 50 anos, o antigo internacional paraguaio revelou, em entrevista à "GEN", que será lutador de artes marciais mistas (MMA). O anúncio surgiu este domingo, após o ex-jogador participar do evento da modalidade "CTF 4: Vencer ou Morrer", no ginásio Team Force, em Assunção, capital do país natal de Gamarra.

"Estou a treinar e a praticar todos os dias. É um sonho que tenho. Estou pronto para lutar", disse o ex-defesa, que ficou conhecido mundialmente no Mundial'1998, em França, ao não cometer qualquer falta ao longo de todo o torneio.

O ex-capitão da seleção do Paraguai retirou-se em 2008, tendo o Olímpia como último clube. Além do Benfica, Gamarra defendeu equipas como Inter, Atlético de Madrid, Flamengo e Palmeiras, entre outras.