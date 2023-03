Aos 41 anos, Ibrahimovic bate recorde ao serviço da Suécia

Avançado entrou na segunda parte da derrota da Suécia frente à Bélgica (0-3), tornando-se no jogador mais velho de sempre a participar num jogo de qualificação para um Europeu.

A Suécia perdeu esta sexta-feira por 0-3 com a Bélgica, em Estocolmo, num jogo da primeira jornada da qualificação para o Euro'2024 que ficou marcado por um novo recorde estabelecido por Zlatan Ibrahimovic, que entrou na seleção nórdica aos 73 minutos.

Aos 41 anos e cinco meses, o veterano avançado do Milan tornou-se no jogador mais velho de sempre a participar numa fase de qualificação para um Campeonato da Europa, ultrapassando o anterior registo do italiano Dino Zoff, que fez o mesmo aos 41 anos e três meses.

Ibrahimovic regressou aos relvados em fevereiro, após um longo período em que esteve a recuperar de uma lesão grave num joelho. Desde aí, marcou um golo nos quatro jogos que realizou até ao momento no Milan.