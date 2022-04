Médio marcou na vitória do Internacional contra a Fortaleza. Jogador representou seleção argentina em 28 ocasiões e fez 518 jogos no emblema de Porto Alegre, que lhe proporcionou uma despedida especial, com abraços e muitas lágrimas

O futebol brasileiro agradece!



Aos 41 anos, D´Alessandro se despede do Internacional e da carreira de jogador profissional. Muita emoção no Beira-Rio! pic.twitter.com/3IlYTyIAT5 - ge (@geglobo) April 17, 2022