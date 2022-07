Aos 40 anos, Diego López vai completar mais uma época na La Liga

Veterano assinou por uma temporada com o Rayo Vallecano

Diego López, aos 40 anos e depois de seis temporadas ao serviço do Espanhol, vai completar mais uma época na La Liga.

O guarda-redes, que também já passou pelas fileiras do Real Madrid, Villarreal, Sevilha e Milan na longa carreira, assinou por uma temporada junto do Rayo Vallecano, 12º classificado da última edição do principal escalão espanhol.

É de salientar que, ao serviço do Real Madrid, López levantou uma Liga dos Campeões e uma Taça do Rei na época 2013/14, já depois de ter conquistado a La Liga em 2006/07.