Aos 39 anos, Stekelenburg vai ficar mais uma temporada no Ajax

Guardião soma 12 temporadas ao serviço dos neerlandeses e vai para a 13ª

O Ajax anunciou esta sexta-feira que Maarten Stekelenburg, aos 39 anos, vai ficar mais uma temporada no clube.

O internacional neerlandês soma um total de 12 temporadas com as cores do clube de Amesterdão, por quem se estreou em 2002.

O guardião esteve nas fileiras do Ajax entre 2001 e 2011, quando decidiu experimentar outros campeonatos, passando pela Roma, Fulham, Mónaco, Southampton e Everton antes de regressar a casa no verão de 2020.

Esta época, Stekelenburg registou oito jogos pelo campeão neerlandês.